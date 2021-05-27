Центробанк назвал условие повышения доступности жилья для россиян

Повышение доступности жилья без угроз для финансовой стабильности возможно, если рост доходов населения опередит темпы подорожания недвижимости. Такое условие назвал Центробанк в своем докладе, пишет РИА Новости.

«Потенциал дальнейшего роста доступности жилья для населения за счет увеличения финансового рычага во многом исчерпан», — говорится в документе. По оценке регулятора, программы льготного ипотечного кредитования позволили поддержать рынок недвижимости в начале пандемии коронавируса. Но с восстановлением экономической активности расширение спроса на фоне отсутствия предложения жилья стало одной из причин ускорения цен в 2020 году как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости.

В Центробанке подчеркнули, что в ряде регионов рост цен превысил 20 процентов. Также на первичном рынке выросла доля ипотечных кредитов с первоначальным взносом ниже 20 процентов. В регуляторе считают, что, по косвенным признакам, возрастает количество случаев покупки квартир в ипотеку в инвестиционных целях. Поэтому в Банке России пришли к выводу, что дальнейшее стимулирование ипотеки без роста дохода россиян грозит рисками формирования «ценовых пузырей» и роста долговой нагрузки населения.

Ранее эксперты оценили решение Центробанка ужесточить с 1 августа регулирование ипотеки с первоначальным взносом менее 20 процентов. Специалисты посчитали инициативу логичной. Они отметили, что льготная ипотека перегрела рынок, из-за чего заемщики оформляли кредиты, плохо рассчитав свои возможности.