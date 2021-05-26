Банки обязали объяснять причины отказа в ипотечных каникулах

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому банки будут обязаны объяснять заемщикам причины отказа в предоставлении ипотечных каникул. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Изменения внесли в Федеральный закон «О потребительском кредите». Граждане, оплачивающие кредит на жилье, жаловались, на необоснованные отказы банков в вопросе о предоставлении каникул. Теперь заемщики будут обеспечены правовыми гарантиями.

Закон о предоставлении ипотечных каникул начал действовать в 2019 году. Россиян, попавших в трудные жизненные ситуации, могли освободить от платежей на срок до полугода. Правило распространили на договоры с размером кредита не более 15 миллионов рублей, на основании которых заемщик приобрел единственное недвижимое имущество. Закон также определял критерии для подобных ситуаций.

В апреле 2021 года адвокат, эксперт в сфере жилищного права Людмила Никифорова дала россиянам советы по выплате ипотеки при потере работы. Она предложила увеличить срок кредита и снизить сумму ежемесячного платежа. Специалист также рассказала о возможности взять ипотечные каникулы, однако обратила внимания на условия их оформления.