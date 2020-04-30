Россиянам разъяснили право на двойные кредитные каникулы

Гражданам России разъяснили право получить кредитные каникулы дважды. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Верховный суд (ВС) РФ.

Как указано во втором «Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории РФ новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», двойные кредитные каникулы предоставляются в двух случаях. В первом — по «базовому» закону об ипотечных каникулах. Во втором — по недавно принятому закону, позволяющему россиянам отсрочить на полгода выплаты по займам ввиду сокращения доходов на треть. В отношении установленных законами льготных периодов допускается право одного и того же заемщика на их получение в любой последовательности, но не одновременно.

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Действующий с 2019 года закон об ипотечных каникулах освобождает ипотечников от платежей банку на срок до полугода и распространяется на договоры с размером кредита не более 15 миллионов рублей, на основании которых приобретено единственное недвижимое имущество. В категорию попадают россияне, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в частности, официальные безработные, инвалиды первой или второй группы, а также признанные временно нетрудоспособными на срок более двух месяцев.

Новый закон, принятый в апреле 2020 года, направлен на минимизацию последствий от распространения коронавируса в России. По нему на временное освобождение от кредитных платежей претендуют заемщики в случае снижения их доходов за предшествующий месяц на 30 процентов по сравнению со среднемесячными доходами 2019 года. ВС РФ уточнил, что штраф за просрочку кредита не взимается, если она произошла из-за чрезвычайных при данных условиях обстоятельств.

В рамках поддержки граждан в период пандемии на кредитные послабления смогли рассчитывать две трети заемщиков (более 73 процентов).

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