Сбитый машиной лось вылетел на встречную полосу и убил водителя иномарки

Видео: Группа во ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург»

Под Екатеринбургом произошло ДТП, автомобиль Opel сбил лося. От удара животное вылетело на встречную полосу и убило водителя иномарки BMW. Об этом сообщает портал «Е1».

Авария случилась на 12-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги в ночь на 7 июня 2021 года. Выскочивший на дорогу лось после столкновения с двумя машинами погиб.

Водитель Opel отделался испугом и ссадинами, его порезало осколками лобового стекла. 33-летнего мужчину из BMW пришлось с помощью специального инструмента извлекать спасателям. На месте происшествия также работают сотрудники ГИБДД.

Ранее в Новосибирске россиянин насмерть сбил 12-летнего ребенка на велосипеде. Следственное управление СК России по Новосибирской области проведет доследственную проверку по факту ДТП. Водитель автомобиля BMW X6 проехал на красный сигнал и совершил наезд, ребенок скончался на месте от полученных травм.