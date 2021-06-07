Россиянам разъяснили правила въезда в популярную пляжную страну

Власти Марокко разъяснили правила пересечения границ для иностранных туристов. Об этом сообщается на официальном сайте МИД Марокко.

Так, с 15 июня в стране примут ряд мер, направленных на упрощение въезда в популярную пляжную страну. Согласно новому распоряжению, все государства будут разделены на две категории в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Уточняется, что Россия включена в список «А» — это страны с положительными показателями по контролю уровня распространения COVID-19. Для въезда путешественникам из этих государств понадобится предъявить сертификат вакцинации или справку с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не более чем за два дня до поездки.

В категорию «В» включены 74 страны, в том числе Казахстан и Украина. Туристы из этих государств смогут въехать в Марокко только по исключительному разрешению властей. При этом путешественникам нужно предоставить отрицательный ПЦР-тест и пройти десятидневный карантин.

Отмечается, что списки будут пересматриваться два раза в месяц.

Ранее эксперты оценили перспективы открытия авиасообщения с новыми странами. Они отметили, что открывшиеся с 10 июня рейсы в Марокко и Хорватию будут совершаться не в курортные города, а в удаленные от популярных туристических мест столицы.