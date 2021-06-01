Россияне массово начали искать билеты в девять зарубежных стран

Российские путешественники массово начали искать авиабилеты в девять зарубежных стран, авиасообщение с которыми будет возобновлено с 10 июня. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Также, несмотря на недоступность для отечественных туристов таких направлений, как Австрия, Венгрия, Люксембург и Маврикий, россияне проверяют стоимость поездок и туда.

При этом большинство туристов, согласно данным аналитиков, заинтересовались перелетами на Маврикий — количество запросов на 1 июня по этому направлению возросло в 20 раз по сравнению с данными за последние десять дней.

Кроме того, в десять раз увеличились поисковые запросы билетов в Люксембург, в пять раз — в Венгрию и Албанию, в четыре раза — в Австрию и Ливан. Вдобавок отмечается, что перелетами в Хорватию интересовались в 3,5 раза более активно, чем раньше.

Уточняется, что реже всего респонденты искали варианты перелетов в Великобританию и Марокко — интерес к этим направлениям увеличился в два и в полтора раза соответственно.

31 мая сообщалось о том, что с 10 июня Россия возобновит авиасообщение с девятью странами. Речь идет об Австрии, Ливане, Маврикии, Люксембурге, Марокко, Хорватии, Албании и Венгрии. Кроме того, со 2 июня возобновятся перелеты в Великобританию. Такое решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу.