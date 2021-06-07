Власти заступились за участвовавшего в конкурсе на худший туалет учителя

Минпросвещения заступилось за учителя средней школы №2 в российском городе Вуктыл республики Коми, который подал заявку на участие в конкурсе на худший туалет среди школ. Власти посчитали недовольство местных чиновников недопустимой реакцией, сообщает издание Daily Storm.

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Представители издания обратились в ведомство за комментариями. В министерстве не поддержали реакцию «управленцев на местах». Чиновники подчеркнули необходимость сосредоточиться на решении проблем образовательных учреждений и обеспечении их «всеми необходимыми удобствами».

В ведомстве также заявили, что оснащение школ инфраструктурой считается одной из приоритетных задач. Ее решают на региональном и федеральном уровнях с помощью различных программ.

Инцидент с учителем произошел ранее в июне. Преподаватель подал заявку на участие в конкурсе от британского бренда Domestos. Компания пообещала выбрать несколько школ-победителей и отремонтировать проблемные уборные. Власти Вуктыла отчитали учителя за поступок, отметив, что туалет в школе считается не самым плохим, а вопрос с его ремонтом будет решать руководство.