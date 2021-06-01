Песков высказался о конкурсе на ремонт туалетов в российских школах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о конкурсе от бренда бытовой химии Domestos, который в качестве приза отремонтирует проблемные туалеты в некоторых российских школах. Официальный представитель Кремля не раскритиковал идею, сообщает URA.RU.

Во время разговора с журналистами Песков заявил, что в Кремле не считают задумку компании провокацией. Пресс-секретарь подчеркнул, что власти не занимаются моющими средствами, однако они не увидели в инициативе «ничего такого», приводит слова Пескова Telegram-канал «Пул N3».

Конкурс Domestos стартовал в мае 2021 года. Участники должны были рассказать о проблемных уборных в своей школе, приложив фотографии. В качестве приза финалисты получат наборы чистящих средств, а специальная комиссия выберет три объекта, ремонт которых оплатит компания.