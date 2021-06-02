Российского учителя отчитали за участие в конкурсе на худший школьный туалет

Преподавателя средней школы №2 в российском городе Вуктыл республики Коми отчитали за участие в конкурсе на худший туалет среди школ. Местные чиновники пообещали не наказывать учителя рублем за попытку добиться ремонта в уборной учреждения, пишет издание «Подъем».

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Власти города Вуктыла сочли недопустимым поступок преподавателя, который подал заявку на конкурс британского бренда Domestos, пообещавшего отремонтировать туалеты в тех школах России, которые займут первые шесть строчек в антирейтинге. Школа в Коми не выиграла конкурс, но сам факт участия возмутил представителей управления образования.

«У нас школа носит имя бывшего выпускника, погибшего в Афганистане, и была такая реакция его мамы, которая так отреагировала. Я с мамой общалась. Я надеюсь, что обсуждение прекратится, и мы забудем об этом. Ну поучаствовали в конкурсе, ну не понравилось кому-то, что поучаствовали. Мы там не победили — все, тему закрыли», — высказалась глава городского управления образования Елена Ершова.

Чиновница подчеркнула, что туалет в средней школе №2 не самый плохой в городе, а руководство учреждения само решает, когда его нужно приводить в порядок на средства, полученные от управления образования.

Компания объявила конкурс в мае 2021 года. В нем успели поучаствовать около сотни школ со всей страны. Участникам предложили рассказать о самых проблемных уборных в образовательных учреждениях. В финал вышли школа № 1 в городе Гусь-Хрустальный, лицей № 44 в Чебоксарах, № 19 в Междуреченске, школа в Краснодаре, № 6 в Нефтекамске и № 103 в Волгограде. Компания отремонтирует туалеты в нескольких учреждениях, а остальные участники получат годовой запас чистящих средств. Кремль в инициативе иностранного бренда бытовой химии не заметил провокации.