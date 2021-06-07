Власти Белоруссии пообещали назвать имена спонсоров NEXTA

Власти Белоруссии в скором времени назовут имена спонсоров причастного к организации массовых протестов оппозиционного Telegram-канала NEXTA. Такое обещание в разговоре с изданием «Подъем» дала пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

7 июня о необходимости раскрыть эти сведения заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Комментируя его слова, Эйсмонт заверила, что «рано или поздно» это обязательно произойдет, так как «все тайное становится явным». «Уверена, так будет и в данном случае. Озвучены будут и фамилии, и еще много всего интересного. Чуть позже», — сказала она.

Ранее задержанный в Минске после инцидента с самолетом Ryanair бывший главред NEXTA Роман Протасевич заявил о финансировании своего проекта российским олигархом. Блогер не назвал конкретной фамилии, однако из его описания журналисты предположили, что речь идет о главе компании «Уралхим» Дмитрии Мазепине.

Позднее сам бизнесмен открестился от какой-либо связи с ресурсом и намекнул, что официальный Минск мог заставить Протасевича сделать свое заявление ради демонстрации «российского следа» в белорусских протестах. «Эти же авторы уже говорили про истории Мика и Ника, про вагнеровцев», — сказал Мазепин.

Роман Протасевич был задержан 23 мая в Минске. Он летел из Афин в Вильнюс на самолете авиакомпании Ryanair, который совершил вынужденную посадку в белорусской столице после сообщения о взрывном устройстве на борту. Его обвинили в организации массовых беспорядков.