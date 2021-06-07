Госдуме предложили использовать криптовалюту для обхода санкций

Государственной Думе стоит обсудить возможность использования криптовалют в контексте решения проблемы с расчетами, возникающей из-за антироссийских санкций, цитирует «Прайм» предложение главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина.

По его мнению, для столкнувшихся с ограничениями компаний такой способ расчетов может быть «естественным», а парламенту не надо «сильно бояться» криптовалют.

Шохин также предложил обратить внимание на европейский опыт обхода американских санкций в расчетах с Ираном — введение особого механизма INSTEX. «Он, может быть, еще не доказал полностью свою эффективность, как бороться со вторичными санкциями антииранскими, которые вводили США. Поэтому можно подумать над тем, как и правительству, и депутатам, заняться такого рода механизмом», — сказал Шохин в ходе парламентских слушаний на тему «Незаконные санкции Запада и меры по минимизации их влияния на политику и экономику Российской Федерации».

4 июня международное рейтинговое агентство Moody's допустило отключение России от международных платежных систем, указав на подверженность страны политическим рискам, в том числе санкциям. В апреле в Кремле не исключали, что санкции против Москвы могут привести к отказу в доступе к Visa и MasterCard, а глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров говорил, что Россия уже работает над отказом от западных платежных систем.