Зеленский обсудил с США безопасность в Черном и Азовском морях

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Axios, что обсуждал с властями США вопрос безопасности в Черном и Азовском морях.

Зеленский напомнил, что встречался с американскими сенаторами и госсекретарем. «Мы обсуждали увеличение военной помощи. К сожалению, я не могу поделиться деталями, но это очень, очень важно для нас. Речь шла о безопасности, об укреплении безопасности в Черном и Азовском морях, вдоль береговой линии», — сказал он.

По словам президента, позиции Украины там довольно слабые, Россия фактически доминирует на Черном море. Киев хотел бы иметь там большие силы для защиты границ, отметил Зеленский.

Зеленский также призвал НАТО немедленно включить Украину в свой состав, поскольку ей грозит опасность. «Сейчас на кону наша независимость, и именно сейчас нам нужна помощь», — подчеркнул он.