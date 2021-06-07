В Кремле прокомментировали решение ФСБ выдворить агента украинских спецслужб

Кремль не располагает информацией о том, почему ФСБ решила выдворить агента украинских спецслужб Алексея Семеняку, который, по данным СМИ, работал в крупных российских IТ-компаниях и мог иметь доступ к значимым данным. Так это прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в понедельник, 7 июня.

«Я не знаю, не могу ответить. Это нужно спрашивать у спецслужб, мы не имеем к этому процессу никакого отношения», — сказал он.

О выдворении Семеняки из России сообщалось ранее 7 июня. Сотрудникам ФСБ России удалось установить, что его работу координировали старший оперуполномоченный по особо важным делам 2-го отдела 1-го Управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ) СБУ Тимур Гасымов и заместитель начальника 2-го отдела 1-го Управления ДКИБ СБУ Игорь Черняк.

Отмечается, что Семеняка вел разведывательную деятельность на территории России, однако не смог подорвать ее внешнюю безопасность.