Сотрудники аэропорта придумали необычный способ вернуть туристке забытый телефон

Сотрудники аэропорта в Калифорнии нашли необычный способ вернуть забытый телефон туристу и попали на видео. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте авиаперевозчика Southwest Airlines.

Пассажир авиакомпании Southwest Airlines перед взлетом обнаружил, что оставил свой мобильник у выхода на посадку. Тогда представители авиагавани придумали нестандартную схему, чтобы вернуть гаджет путешественнику.

На опубликованных в сети кадрах видно, как сотрудники таможенного контроля передали телефон работнику на взлетно-посадочной полосе, а тот подпрыгнул и отдал его в руки командиру воздушного судна через иллюминатор.

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