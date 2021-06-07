В Госдуме заявили о возможной опасности просочившейся из Украины в Крым воды

Вода, которая в результате протечки дамбы на Северо-Крымском канале попадает из Украины в Крым, возможно, опасна. Такое мнение высказал депутат Госдумы от полуострова Андрей Козенко, передает ТАСС.

Политик отметил, что в 2014 году в Крыму уже была «очень серьезная угроза химического заражения воды», в том числе в Северо-Крымском канале еще до его перекрытия.

«Были даже пойманы те диверсанты, которые это замышляли. Ничего хорошего в той воде пока что ждать не приходится», — сказал Козенко.

Ранее стало известно, что вода из Днепра просочилась в Крым после разрушения дамбы, построенной Украиной на Северо-Крымском канале. Дамба была возведена в 2014 году, она состоит из мешков с песком и металлоконструкций. В 2015 году начали строить новое ограждение, однако работы до сих пор не завершены. По словам экспертов, дно канала уже пересохло, хотя семь лет назад уровень воды достигал пяти метров.