Преступник бросил в полицейского двухмесячного младенца и побежал прочь

В Гиффорде, штат Флорида, после продолжительной погони подозреваемый бросил двухмесячного младенца в полицейского. Об этом сообщает издание The Insider.

26 мая 32-летний Джон Генри Джеймс III (John Henry James III) нарушил правила дорожного движения и проигнорировал просьбу полицейских остановиться на обочине. Правоохранители начали погоню за нарушителем, и спустя 40 минут им удалось задержать Джеймса.

После того, как преступника остановили, он бросил в сотрудника полиции двухмесячного младенца с расстояния двух метров. Полицейский успел вовремя среагировать и поймать ребенка, а нарушитель побежал прочь.

«За свою карьеру я видел множество безумств, но этот поступок определенно из ряда вон выходящий, — сказал помощник шерифа Джейкоб Керби (Jacob Curby), который поймал младенца. — Джеймс просто резко развернулся и бросил в меня ребенка».

При задержании преступник долго сопротивлялся полицейским. По словам шерифа, он пинал и кусал сотрудников полиции, пока они пытались посадить его в служебную машину.

Кроме возбуждения уголовного дела о жестоком обращении с детьми, Джеймсу также были предъявлены обвинения в оказании сопротивления при задержании с применением насилия и в нарушении правил дорожного движения.

По данным полиции, ребенок находится в безопасности.

Ранее сообщалось, что голый мужчина угнал и разбил полицейскую машину. Преступника обвинили в краже автомобиля, нанесении побоев сотруднику полиции, лишении его средств связи и защиты, а также в оказании сопротивления при задержании.