В Китае начался торговый бум

В мае китайский экспорт вырос почти на 28 процентов в долларовом выражении по сравнению с годом ранее. Импорт взлетел на 51,1 процента, что является рекордом с 2010 года. Профицит торгового баланса за месяц составил 45,5 миллиарда долларов. В стране начался торговый бум, пишет Bloomberg.

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Зарубежный спрос на китайские товары растет по мере того, как мировые экономики выходят из многомесячной изоляции, подпитывая потребительские расходы. Активное восстановление повысило спрос на сырьевые товары, что также способствовало значительному росту цен на них.

Товарооборот России и Китая за первые пять месяцев года увеличился в годовом выражении на 23,6 процента (до 50,65 миллиарда долларов). Экспорт в России вырос на 35,3 процента (до 22,921 миллиарда долларов). Импорт российских товаров и услуг увеличился на 15,4 процента (до 27,735 миллиарда доллара). Товарооборот Китая и США вырос на 52,3 процента за пять месяцев, составив 279,64 миллиарда долларов.

По итогам первого квартала текущего года экономика Китая выросла на рекордные 18,3 процента, при том, что в аналогичном периоде прошлого года она упала на 6,8 процента.

На росте экономики отразились несколько факторов, в том числе, повышение внутреннего спроса, стабильность на рынке труда, обеспечение высокой продуктивности производства и улучшение ожиданий предпринимателей.