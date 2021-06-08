Блогерша показала простой способ выучить любой иностранный язык

TikTok-блогерша с ником purrplehazee, которая регулярно публикует полезные советы, в коротком ролике показала, как облегчить изучение любого иностранного языка. Видео стало вирусным, набрав более 2,5 миллиона просмотров.

Purrplehazee знает шесть языков. Она предлагает использовать для обучения простой метод, который называет методом любителя Disney. Девушка предлагает выбрать мультфильм производства Disney и смотреть его на том иностранном языке, который необходимо выучить. Помимо аудио, также стоит включать субтитры на иностранном языке, уверена она.

Блогерша объяснила, что в детских фильмах Disney все эмоции персонажей гипертрофированы, поэтому зрителю будет легко понять как звучание слов, так и их значение в контексте.

В комментариях многие поблагодарили purrplehazee за совет и назвали ее метод работающим. Некоторые отмечали, что таким образом действительно успешно выучивали иностранный язык в прошлом. «По этому методу я в детстве выучила турецкий язык», — подтвердила одна из подписчиц. Ее поддержала еще одна комментаторша: «Это правда. Мы переехали, когда я была ребенком, и я выучила язык [страны проживания], благодаря детским шоу». Были и те, кто констатировал, что способ не подойдет для менее известных иностранных языков или более древних, таких как латынь.

В июне 2020 года TikTok-блогерша из России Татьяна Гудкова, записывающая видео на английском языке, пожаловалась на то, что в комментариях ее укорили в наличии русского акцента. Девушка в ответ призвала людей не стесняться своего произношения и нашла поддержку в комментариях.