В ходе торгов на Московской бирже курс евро рухнул ниже 88 рублей, что произошло впервые с 19 марта этого года, свидетельствуют данные площадки во вторник, 8 июня.

По состоянию на 22:40 евро торгуется на уровне 87,9 рубля, доллар — 72,2 рубля.

Ранее аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов назвал условие взлета курса рубля «до небес». По его мнению, курс рубля сможет укрепиться до значений 2019 года ближе к концу текущего года или к началу 2022-го. Он отметил, что это произойдет в случае, если пандемия коронавируса будет побеждена, и сырьевая компонента в российской валюте даст тот самый «взрывной рост».