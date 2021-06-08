Смартфон Oppo взорвался в кармане пользователя

Смартфон Oppo взорвался и нанес повреждения пользователю из Индии. Об этом сообщается на YouTube-канале Technical Dost.

Согласно видео местного блогера, аппарат Oppo A53 загорелся и взорвался в тот момент, когда находился в кармане брюк его владельца. Девайс прожег одежду пользователя и нанес ему серьезные ожоги, в результате чего хозяин телефона был вынужден обратиться за помощью к медикам.

Блогер продемонстрировал остатки поврежденного устройства. Девайс лишился фрагмента задней панели — судя по всему, взрыв и возгорание произошли из-за проблем с аккумулятором телефона. Модель A53 имеет батарею емкостью 5000 миллиампер-часов.

По словам пострадавшего, он не очень активно пользовался девайсом — использовал его для звонков и просмотра веб-страниц. Пользователь также заявил, что заряжал аппарат только с помощью оригинального адаптера и кабеля Oppo. В компании еще не отреагировали на происшествие и не признали инцидент.

В апреле китайские журналисты рассказали о происшествии со смартфоном Samsung Galaxy J5 Prime, который взорвался и загорелся, когда находился в рюкзаке пользователя. В корейской компании заявили, что если пострадавший обратится с жалобой, то специалисты Samsung проведут расследование.