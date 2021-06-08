Поход к парикмахеру впервые за пять лет «омолодил» мужчину

Парикмахер из Филадельфии подстриг клиента, визуально «омолодил» его на несколько лет и удивил пользователей сети получившимся результатом. Соответствующий ролик появился на YouTube-канале стилиста.

По словам Джейка Хантера (Jake Hunter), мужчина, пришедший к нему на стрижку, отращивал волосы на протяжении пяти лет. У клиента были длинные локоны до плеч и густая борода. Он показал Хантеру пример прически, которую хотел получить: короткую стрижку с выбритыми висками и более короткую бороду.

В результате парикмахер исполнил все пожелания клиента. Вся процедура заняла два с половиной часа. «Великолепно! Это сумасшедшая разница! Я в шоке, это невероятно, я счастлив!» — поделился своими впечатлениями от стрижки клиент.

Подписчиков Хантера удивило преображение, и они восхитились его работой в комментариях под роликом. «Шикарная стрижка! Парикмахер отлично постарался!», «Этот парень буквально помолодел на несколько лет!», «Это сумасшедшая трансформация! Он превратился из пещерного человека в жителя мегаполиса!», «Мне кажется, что сейчас его даже родная мать не узнает», «Выглядит потрясающе!» — писали они.

В марте преображение бездомной женщины в «голливудскую звезду» прославило ее в соцсетях. Волонтеры организации De-Graft Johnson Foundation нашли Жасмин Терксон (Jasmine Turkson) и ее двух детей в Африке, в одном из городов Ганы. У женщины нет собственного жилья, поэтому ей приходится ночевать с сыновьями под открытым небом. Сотрудники благотворительной организации решили помочь Терксон и пожертвовали ей крупную сумму, на которую она смогла купить дом и сделать в нем ремонт. Волонтеры приобрели героине мобильный телефон, а также оплатили услуги парикмахера, визажиста и стилиста. Кроме того, на полученные деньги африканка купила новую одежду и аксессуары.