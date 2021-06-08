Виталий Кличко назвал плюс от формы сборной Украины с изображением Крыма

Бывший чемпион мира по боксу и мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook назвал плюс от формы сборной Украины по футболу с изображением Крыма.

Политик посчитал, что экипировка добавляет духа и воли к победе, отметив, что в новой форме команда уже выиграла товарищеский матч против сборной Кипра. «Украина победит. В широком смысле. Слава Украине!» — написал Кличко.

Форма с изображением Крыма была представлена к чемпионату Европы 6 июня. Через день команда встречалась в Харькове с Кипром и одержала победу со счетом 4:0.

На чемпионате Европы сборная Украины сыграет в группе С. Ее соперниками станут Нидерланды, Северная Македония и Австрия.