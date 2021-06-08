Лукашенко оценил влияние западных санкций на белорусскую оборонку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил влияние западных санкций на работу военно-промышленного комплекса страны, передает БЕЛТА.

«Наш ВПК не имеет таких разветвленных связей с теми, кто угрожает нам санкциями. Мы не имеем прочно связанных и взаимозависимых контактов с Америкой, Евросоюзом. Понятно, что с теми, с кем мы сотрудничаем в области создания вооружения, у нас хорошие отношения», — сказал Лукашенко.

Материалы по теме Дотянулся до небес. Запад вводит санкции против Белоруссии из-за ареста основателя NEXTA. Чем это грозит России? Россиянку Софию Сапегу арестовали в Белоруссии. Что известно о подруге основателя NEXTA и за что ей грозит 15 лет тюрьмы?

Председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус заявил, что «коллективный Запад постоянно нагнетает обстановку» вокруг Белоруссии. Он объяснил такие действия в том числе завистью.

«Но надо отметить, что, несмотря на то, что официально четыре предприятия Госкомвоенпрома входят в пакет санкций, исторически все предприятия оборонного сектора экономики всегда находились под давлением», — добавил Пантус.

Лукашенко назвал такое положение вещей естественным. «Никто не согласится с тем, что где-то какая-то Беларусь будет вооружаться, да еще и собственное оружие будет производить», — отметил он.

Ранее Евросоюз ввел три пакета санкций против Белоруссии в связи с разгоном протестных акций, вспыхнувших в стране после президентских выборов. Новые ограничительные меры были анонсированы после инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске.