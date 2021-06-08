Байден поприветствовал пожизненный приговор генералу Ратко Младичу

Президент США Джо Байден поприветствовал утверждение пожизненного приговора бывшему главнокомандующему вооруженными силами Республики Сербской Ратко Младичу, который признан виновным в военных преступлениях в Боснии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского лидера.

«Это историческое решение суда демонстрирует, что те, кто совершают ужасные преступления, будут приведены к ответственности. Это также укрепляет наше общее стремление не допустить таких преступлений где бы то ни было в мире в будущем», — говорится в тексте.

Он выразил надежду на то, что лидеры стран в регионе будут уважать и исполнять решение суда «во имя верховенства закона».

Судьи в Гааге во вторник, 8 июня, огласили вердикт по апелляции на пожизненный приговор Младичу, полностью подтвердив предыдущий приговор. Экс-генерал останется в Гааге, пока не будет организован перевод в другую страну

22 ноября 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал бывшего главнокомандующего вооруженными силами Республики Сербской Ратко Младича виновным в военных преступлениях в Боснии и приговорил его к пожизненному лишению свободы. 75-летний генерал признан виновным по 10 из 11 пунктов обвинения. В частности, его признали виновным в захвате в заложники сотрудников ООН в Боснии и Герцеговине в 1995 году, а также в геноциде мусульман в Сребренице.

Соратник генерала, бывший лидер Республики Сербской Радован Караджич в марте 2016 года был приговорен к 40 годам тюрьмы. Его признали виновным в этнических чистках, массовой депортации людей и геноциде в Сребренице.