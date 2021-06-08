«Почта России» решила защититься от имитации своих услуг

Регистрация товарного знака «Почтовая марка» в Роспатенте по широкому перечню товаров не означает, что «Почта России» начнет продавать каждый из них. Таким образом материалы СМИ прокомментировали в Telegram-канале организации.

В пресс-службе отметили, что таким образом компания решила защититься от имитации бренда, а оказывать услуги по продаже скоропортящихся товаров она не станет. «Иначе кто-то начнет продавать брынзу, редис и красную икру под нашей маркой, а отвечать за это все равно будем мы», — подчеркнули в «Почте России».

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Заявка подана на более чем 100 категорий товаров, среди которых мясо, молоко, творог и творожные изделия, сыры, косметика, парфюмерия и средства личной гигиены, подгузники, посуда, текстиль, сувенирная продукция.

Кроме того, в перечне есть такие категории, как «молоко скисшее», «личинки муравьев съедобные», «куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу». В «Почте России» не указали, намерены ли они торговать такими продуктами.

Ранее гендиректор организации Максим Акимов сообщил, что в период 2020-2030 годов запланирован переход к формату холдинга. Одну «Почту России» разобьют на десять компаний, чтобы повысить эффективность управления и привлекать инвестиции.