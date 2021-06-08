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Путин призвал извлечь уроки из пандемии коронавируса

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Сергей Ильин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что рано говорить о победе над коронавирусом, но призвал страны мира вынести уроки из пандемии. Слова главы государства приводит ТАСС.

«Уже сейчас надо задуматься над тем, какие уроки извлечь из этой беды, как действовать в будущем при возникновении подобных ситуаций», — подчеркнул Путин. Его позицию в приветствии участников форума «Примаковские чтения» озвучил помощник Юрий Ушаков.

Он также процитировал слова президента о том, что борьба с COVID-19 требует объединения усилий мирового сообщества.

Ранее Путин назвал примерный срок, когда россияне смогут более свободно выезжать за рубеж. По его словам, это будет возможно уже с сентября. Как отметил российский глава, примерно к этому времени в стране будет достигнут уровень иммунизации около 60 процентов.

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