Путин призвал извлечь уроки из пандемии коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что рано говорить о победе над коронавирусом, но призвал страны мира вынести уроки из пандемии. Слова главы государства приводит ТАСС.

«Уже сейчас надо задуматься над тем, какие уроки извлечь из этой беды, как действовать в будущем при возникновении подобных ситуаций», — подчеркнул Путин. Его позицию в приветствии участников форума «Примаковские чтения» озвучил помощник Юрий Ушаков.

Он также процитировал слова президента о том, что борьба с COVID-19 требует объединения усилий мирового сообщества.

Ранее Путин назвал примерный срок, когда россияне смогут более свободно выезжать за рубеж. По его словам, это будет возможно уже с сентября. Как отметил российский глава, примерно к этому времени в стране будет достигнут уровень иммунизации около 60 процентов.