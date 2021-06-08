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Раскрыты данные о радиации после режима повышенной готовности под Петербургом

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Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу проверили измерения радиации в поселке Кузьмолово Ленинградской области, где был введен режим повышенной готовности. Результаты представлены на сайте ведомства.

Согласно данным, радиационный фон и показатели радиационной безопасности всех контролируемых факторов среды обитания соответствуют средним многолетним значениям фоновых показателей, которые характерны для территории Санкт-Петербурга. Рисков радиационного загрязнения не зафиксировано.

Как ранее сообщил вице-губернатор по безопасности Ленинградской области Михаил Ильин, такое решение было принято в связи с передачей «от одного ведомства другому объекта, который имеет потенциальную радиационную опасность».

По словам главы администрации Всеволожского района Андрея Низовского, причиной введения режима повышенной готовности в поселке Кузьмоловский мог стать нерешенный спор о том, кто будет заниматься охраной специфических объектов, возникший между Росимуществом и генеральным директором предприятия «Прикладная химия», которое входит в «Ростех».

Предыстория: Названа возможная причина введения режима повышенной готовности под Петербургом
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