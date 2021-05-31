Названы российские регионы-лидеры по социально-экономическому развитию

Лидерами по социально-экономическому развитию в России в 2020 году стали Москва и Санкт-Петербург. Они набрали 80 из 100 возможных баллов, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.

Следом идут Ханты-Мансийский автономный округ и Подмосковье, у обоих больше 70 баллов. На пятой строчке оказался Татарстан — чуть менее 70 баллов. В десятку также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская и Ленинградская области, Красноярский и Краснодарский края.

Последние строчки списка заняли Тува и Еврейская автономная область. Помимо них в аутсайдеры попали Чукотский автономный округ, Республика Алтай, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия – Алания, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Хакасия.

В основу рейтинга легли ключевые показатели развития регионов: экономика и ее эффективность, торговля, бюджетная политика, благосостояние населения. По данным агентства, в 2020 году ситуация в большинстве регионов ухудшилась по сравнению с 2019-м. На это повлияли антикоронавирусные меры, неблагоприятная конъюнктура сырьевых рынков и другие условия.

Авторы исследования отметили, что за прошедший год состав лидеров и аутсайдеров почти не изменился. Верхние строчки преимущественно занимают регионы сырьевой направленности, крупные финансовые и промышленные центры. Они обеспечивают половину суммарного валового регионального продукта (ВРП) страны. В конце рейтинга оказались субъекты с неразвитой промышленностью с преобладанием сельского хозяйства.

По прогнозам экспертов, в 2021 году возможно постепенное восстановление экономики и рост экономических показателей во многих регионах.