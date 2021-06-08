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Под Петербургом ввели режим повышенной готовности

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В поселке Кузьмолово Ленинградской области ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщил вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин, передает РИА Новости.

По его словам, такое решение было принято в связи с передачей «от одного ведомства другому объекта, который имеет потенциальную радиационную опасность». Режим повышенной готовности в регионе был введен на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС для контроля за объектом в момент смены владельца, уточнил чиновник.

«Превышений радиационного фона как ранее, так и в настоящее время не фиксируется. Никаких угроз населению объект не представляет», — добавил Ильин.

Ранее Ленинградская область вошла в список регионов-лидеров по социально-экономическому развитию в России. В основу рейтинга легли ключевые показатели развития регионов: экономика и ее эффективность, торговля, бюджетная политика, благосостояние населения. Лидерами рейтинга стали Москва и Санкт-Петербург.

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