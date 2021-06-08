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Названа возможная причина введения режима повышенной готовности под Петербургом

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Здание РНЦ Прикладной химии
Здание РНЦ Прикладной химии
Фото: Simferopol.metallprofil.ru

Причиной введения режима повышенной готовности в поселке Кузьмоловский Ленинградской области (восемь километров от Санкт-Петербурга) мог стать нерешенный спор о том, кто будет заниматься охраной специфических объектов, возникший между Росимуществом и генеральным директором предприятия «Прикладная химия», которое входит в «Ростех». Об этом сообщает 47news.

По словам главы администрации Всеволожского района Андрея Низовского, руководство «Прикладной химии» считает, что не должно больше отвечать за «бочки с какой-то гадостью, кажется, радиацией». «Там поставили ультиматум, что будут отвечать за них до конца мая. Вот, май прошел. Чтобы не шандарахнуло, было решено ввести режим повышенной готовности. Мало ли во что это все выльется», — сказал он.

В беседе с «Лентой.ру» Низовский заявил, что в районе «абсолютно ничего не случилось», и предложил обратиться за комментарием в администрацию Ленинградской области.

Как пишет 47news, в 2020 году предприятие «Прикладная химия» изменило форму собственности.

Ранее вице-губернатор по безопасности Ленинградской области Михаил Ильин заявил, что поселке Кузьмоловский Ленинградской области ввели режим повышенной готовности. По его словам, такое решение было принято в связи с передачей «от одного ведомства другому объекта, который имеет потенциальную радиационную опасность». Режим повышенной готовности в регионе был введен на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС для контроля за объектом в момент смены владельца, уточнил чиновник.

Предыстория: Под Петербургом ввели режим повышенной готовности
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