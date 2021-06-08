В России предложили создать подводных роботов для охраны арктического шельфа

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) заявила о способности разработать и сконструировать подводные роботизированные комплексы, чтобы охранять арктический шельф и буровые платформы. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор компании Алексей Рахманов.

Готовности предприятия ОСК к созданию подводных роботов Рахманов подтвердил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он отметил, что это их любимая тема. Рахманов добавил, что для осуществления проекта нужен государственный заказ. Для начала его нужно разработать, а затем можно начать строительство.

«Более того, мы сами для себя увидели необходимость создания узкоспециализированного центра робототехники», — рассказал гендиректор компании.

Ранее сообщалось, что в Арктике усилили методы контроля над арктической границей. Для наблюдения сформировали новую систему мониторинга обстановки.