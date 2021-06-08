На фоне ожидания резкого повышения ключевой ставки Центробанка на ближайшем заседании, курс рубля взлетел до десятимесячного максимума по отношению к доллару, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 15:31 доллар торговался на уровне 72,37 рубля, а евро — 88,18 рубля. Укрепление валюты происходит несмотря на снижение цен на нефть.

По мнению аналитиков, после публикации данных по инфляции у регулятора не остается выбора, кроме как продолжить повышение ставки. Накануне Росстат сообщил, что по итогам мая рост цен в годовом выражении составил 6,02 процента. Уровень шести процентов инфляция превысила впервые за пять лет.

Рынок ожидает рост на 0,5 процентных пункта в течение трех ближайших заседаний, так что к осени основной параметр денежно-кредитной политики может достигнуть 6,5 процента.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков считает такой прогноз чрезмерным, он ожидает повышения на ближайшем заседании не более чем на 0,25 процентных пункта.

После прошлого заседания, где ставка выросла на 0,5 процентных пункта, глава Центробанка Эльвира Набиуллина вышла на пресс-конференцию с брошью, на которой изображена перечеркнутая инфляционная спираль. Таким образом она намекнула, что борьба с ростом цен станет основной задачей регулятора. В ходе Петербургского международного экономического форума она также подчеркнула, что именно инфляция является угрозой экономическому росту.