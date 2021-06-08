Спасенный в уральской тайге мальчик рассказал о встрече с медведями

Спасенный в тайге Свердловской области девятилетний мальчик рассказал, как провел почти двое суток в лесу, сообщает E1.RU.

Со слов волонтеров, участвовавших в поисках школьника, он вел себя очень сообразительно, хотя и звал отца, боясь, что не дождется его. В первый и во второй день в тайге ребенок видел медведей и, чтобы те не напали на него, ложился под дерево и притворялся мертвым. Также мальчик не пил воду из ручьев, объяснив это тем, что если бы пил, то выделял бы больше пота и мошка бы его заела. Тем не менее он все равно оказался изрядно искусан насекомыми.

Когда ребенка нашли, он очень переживал за отца и за то, что его заругает мать за порванные кроссовки, добавил поисковик.

Мальчик пропал вечером 4 июня. Вместе с отцом он приехал из Челябинской области для подъема на гору Уральского хребта вместе с тургруппой. На обратном пути у отца разболелась нога, он не мог быстро идти и разрешил сыну самостоятельно вернуться к месту стоянки. Уже после спуска выяснилось, что ребенок пропал.

Школьника нашли 6 июня, он был здоров и мог идти самостоятельно. В его поисках участвовали около 160 человек, в том числе волонтеры, кинологи, сотрудники полиции, спасатели, были подключены вертолеты.