Эксперт раскрыл россиянам бизнес-идеи на 50 тысяч рублей

Частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров раскрыл россиянам бизнес-идеи на 50 тысяч рублей. Он рассказал агентству «Прайм», что такую сумму сложно назвать большим капиталом, однако и с такими деньгами можно начать бизнес.

Инвестор отметил, что все зависит от стоимости оборудования и направления деятельности.

Так, по его словам, на эту сумму возможно приобрести 3Д-принтер и наладить печать какой-либо фурнитуры или поделок. Также эксперт заявил, что можно купить садовый инвентарь и организовать бизнес по приведению садовых участков в порядок. В эту сумму обойдется и токарный станок для изготовления деревянных изделий.

На 50 тысяч рублей можно выращивать какую-либо сельхозпродукцию на своем участке с последующей продажей, добавил Сидоров. «Эта сумма подойдет для многих видов организации микробизнеса на дому или в арендном помещении — от производства чего-либо до небольшого магазина. Однако в дальнейшем потребуются дополнительные вложения — в приобретение товара для последующей продажи, для рекламы и перевозок», — высказался инвестор.

Кроме того, возможно организовать бизнес в сфере услуг, в том числе купить оборудование для мастера по массажу, маникюру и педикюру. Однако эксперт добавил, что для этого потребуется соответствующее обучение.

Ранее сообщалось, что в российской бизнес-среде в начале 2021 года был зафиксирован рекордный уровень конфликтности. Согласно данным исследования инвесткомпании А1 и Московской школы управления «Сколково», в первом квартале 2021 года значение индекса конфликтности деловой среды равнялось 1,96 пункта — против 1,48 пункта в четвертом квартале 2020-го.

8 июня Forbes назвал самую прибыльную российскую компанию по итогам 2020 года: ей стала «Сургутнефтегаз». Компания сместила с этой позиции «Газпром», который был лидером в 2019 году. Тогда его чистая прибыль равнялась 1,3 триллиона рублей. Прибыль «Сургутнефтегаза» составила 743 миллиарда рублей.