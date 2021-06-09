Диетолог рассказала о вреде поздних обедов

Диетолог Тамара Дюкер Фрейман (Tamara Duker Freuman) рассказала о вреде поздних обедов и посоветовала есть пораньше. Об этом сообщает CNN.

По словам эксперта, пропуск обеда ведет к низкому уровню сахара в крови и раздражительности. Если не поесть в течение дня, придется есть вечером, а это может негативно сказаться на объеме талии или привести к проблемам со сном.

Если найти время для сытного и сбалансированного обеда, это поможет организовать питание в течение дня и позволит лучше реагировать на настоящее чувство голода. Так мы сможем есть, когда голодны, и будем менее склонны перекусывать в течение всего рабочего дня Тамара Дюкер Фрейман диетолог

Диетолог Лиза Янг (Lisa Young) рекомендует скомбинировать в обеде овощи, здоровые белки и богатые клетчаткой углеводы. В качестве источника жиров, по ее мнению, идеально подходят оливковое масло, авокадо и орехи.

Ранее сообщалось, что продукты, которые могут содержать опасные Е-добавки — одни из самых любимых и покупаемых: маргарин, паштеты, сухие завтраки, кондитерские изделия. По словам диетолога, корзина продуктов без добавок может оказаться не только полезнее, но и дешевле.