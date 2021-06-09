Пропавшую после вечеринки в баре россиянку нашли мертвой

Под Екатеринбургом нашли тело молодой женщины, пропавшей после вечеринки в баре. Об этом сообщает E1.ru.

35-летняя жительница города Березовский в Свердловской области Александра Иньшина оставила 10-летнего сына своей матери на выходные. В ночь на 6 июня молодую женщину видели в екатеринбургском баре Rosy Jane. Оттуда она уехала под утро — и больше ее никто не видел. На следующий день 7 июня Александра не вышла на работу.

Ее подруга сообщила, что тело обнаружено под Первоуральском, есть подозреваемый в ее убийстве.