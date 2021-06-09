Раскрыто убийство пропавшей после бара россиянки

Полиция и Следственный комитет России раскрыли убийство 35-летней жительницы города Березовский Свердловской области, пропавшей и найденной мертвой в лесу. Об этом сообщил «Ленте.ру» представитель регионального управления МВД Валерий Горелых.

По его словам, женщина в ночь на 6 июня села в попутную автомашину отечественного производства, чтобы доехать до дома из Екатеринбурга. За рулем находился 49-летний ранее судимый житель Нижнего Тагила. Он был задержан. На допросе мужчина заявил, что высадил пассажирку у придорожного кафе. Полицейские проверили его показания на детекторе лжи и выяснили, что он лжет. В итоге мужчина сознался, что убил пассажирку из корысти — он похитил у нее ценные вещи. Он показал место, где спрятал ее тело. Оно находилось в зарослях крапивы и было замаскировано ветками деревьев.

Следствие намерено решить вопрос с арестом подозреваемого. Сейчас его проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Ранее 9 июня сообщалось об обнаружении мертвой пропавшей Александры Иньшиной. Она оставила десятилетнего сына у своей матери на выходные. В ночь на 6 июня молодую женщину видели в екатеринбургском баре Rosy Jane. Оттуда она уехала под утро — и больше ее никто не видел. На следующий день, 7 июня, Александра не вышла на работу.

Ее подруга сообщила, что тело Александры было обнаружено под Первоуральском, есть подозреваемый в ее убийстве.