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Нашествие цикад сорвало вылет сопровождающих Байдена журналистов

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Фото: Globallookpress.com

Рейс пресс-службы Белого дома в Великобританию отложили на несколько часов из-за нашествия цикад. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что насекомые проникли в двигатели воздушного судна и сорвали вылет. Из-за инцидента самолет пришлось заменить, и представители американских СМИ вылетели в Соединенное Королевство с шестичасовой задержкой.

По данным CNN, журналисты должны были сопровождать президента США Джо Байдена в его первой заграничной поездке. Сообщается, что борт американского лидера, который также вылетает в Великобританию на саммит «Большой семерки», надежно защищен от нападений различных насекомых.

23 мая стало известно, что миллиарды цикад Великого восточного выводка впервые за 17 лет вышли на поверхность в нескольких штатах Восточного побережья США. Появление цикад уже заметили в штатах Вирджиния, Мэриленд и Джорджия. Ожидается, что по мере повышения температуры почвы нашествие насекомых охватит остальные штаты, где гнездится этот выводок. Плотность цикад может достигать 370 миллионов особей на квадратный километр.

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