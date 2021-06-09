Юрист назвал угрозы для сборной Украины из-за игр в форме с Крымом в России

Российский юрист Андрей Князев назвал угрозы для сборной Украины по футболу из-за выступлений в форме с Крымом в России. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Прецедент возможен. Если такое состоится, то, в теории, это может нарушить закон. Хотя большая половина украинцев так или иначе против России, но мы же в их адрес уголовные дела не возбуждаем», — заявил Князев. По его мнению, Россия может запретить украинцам играть в такой экипировке либо предупредить о возможных последствиях.

Форма сборной Украины с изображением полуострова была представлена 6 июня. Российский футбольный союз (РФС) обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), посчитав, что другие страны также могут попытаться использовать свою экипировку для политических высказываний.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать его результаты. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.