Глава МИД Украины заявил о готовности к переговорам с Лавровым

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности к переговорам с российским коллегой Сергеем Лавровым в «нормандском формате» об урегулировании ситуации в Донбассе, передает РИА Новости.

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«Я готов к предметному разговору с министром иностранных дел Лавровым в четырехстороннем "нормандском формате" как относительно вопросов по безопасности, так и политических вопросов по урегулированию», — сказал Кулеба.

По его словам, благодаря усилиям глав МИД Германии и Франции, появился шанс, что встречах министров иностранных дел в «нормандской формате» состоится.

Кулеба выразил надежду, что Лавров приедет на встречу «договариваться, а не выступать с классической российской позицией, что во всем все виноваты, кроме России».

Ранее Лавров заявил о неприемлемости попыток Украины провести ревизию Минских соглашений.