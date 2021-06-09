В России создадут летательные аппараты для любых климатических условий

Универсальные летательные аппараты разрабатывают на научно-производственном предприятии (НПП) «Радар ммс». Их можно будет использовать и в жарких, и в арктических регионах. Об этом в интервью ТАСС сообщил исполнительный директор компании Иван Анцев.

По его словам, беспилотники строят свои маршруты с учетом климата, метеорологических условий и рельефа местности. При погодных изменениях может поменяться и маршрут.

«Мы сразу разрабатываем универсальные летательные аппараты, которые могут работать как в теплых жарких странах, так и в арктических широтах — от плюс 45 градусов до минус 70», — рассказал директор компании.

Анцев отметил, что могут потребоваться дополнительные испытания определенных режимов полета, чтобы проверить и подтвердить технические характеристики.

Ранее в России предложили создать подводных роботов, чтобы охранять арктический шельф. О готовности к разработке такого проекта заявила Объединенная судостроительная корпорация.