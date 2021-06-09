Показания свидетелей ракетного пуска перед крушением «Боинга» MH17 отклонили

Совместная следственная группа (JIT), проводившая расследование по делу о крушении «Боинга» в Донбассе в 2014-м, отклонила показания двух свидетелей. Об этом рассказала судья Хелейн Керстенс-Фокенс, ее цитирует РИА Новости.

Свидетели заявили, что видели пуск ракеты со стороны населенного пункта Амвросиевка под Донецком. Там дислоцировались вооруженные силы Украины. В заявлении отмечается, что показания передала российская сторона.

«Это пара украинских беженцев из Снежного, которые сейчас живут в России. Оба сделали одинаковые показания, заявив, что 17 июля 2014 года в 17:20 они видели запуск ракеты со стороны населенного пункта Амвросиевка, где дислоцировалась украинская армия», — пояснила Керстенс-Фокенс.

Следственная группа отвергла эти показания, потому что «эта зона слишком далека от точки, где самолет пропал с радаров».

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Следователи обвинили в причастности к инциденту граждан России Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. Предполагается, что все они имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, вероятно, был сбит лайнер.

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