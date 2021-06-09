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В щеке россиянки за 12 лет выросла опухоль с голову ребенка

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Фото: Telegram-канал Kras Mash

Жительнице Железногорска Красноярского края провели операцию по удалению полуторакилограммовой опухоли, которая 12 лет росла в щеке. На момент операции она была размером с голову ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным канала, образование в форме шарика появилось еще в 2009 году. 65-летняя Людмила Станиславовна обратилась в поликлинику, но там опухоль определили как доброкачественную и не стали делать операцию. Однако шарик продолжал расти. Внучка Людмилы Станиславовны, работающая врачом, настояла на повторном обследовании, после которого пациентку решили оперировать.

На момент операции опухоль уже достигала таких размеров, что был риск повредить сосуды и лицевой нерв. Хирурги удалили образование за пару часов. Пациентка восстановилась и ведет привычный образ жизни.

Ранее сообщалось, что жителю Тобольска удалили половину лица с опухолью размером восемь сантиметров. Хирургам пришлось провести сложную операцию по восстановлению поврежденных частей лица.

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