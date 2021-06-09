В России заявили о невозможности перезагрузки отношений с США

Время для перезагрузки отношений России с США прошло, нужно предпринимать конкретные, хоть и маленькие шаги. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, его слова приводит «Интерфакс».

Рябков отметил, что такой подход позволит укрепить доверие между сторонами, а это, в свою очередь, может улучшить отношение к США в России и наоборот.

Дипломат также высказался о возможности каких-либо договоренностей между сторонами. По его мнению, это будет возможно только в том случае, если стороны будут искренне заинтересованы в достижении баланса между интересами друг друга. Рябков добавил, что с этим пока сохраняются «огромные проблемы».

В начале марта от перезагрузки отношений с Москвой отказались и в Белом доме. Пресс-секретарь американского президента Джен Псаки заявила, что Вашингтон не стремится к эскалации напряженности в отношениях с Россией, но не хочет и перезагрузки. Псаки добавила, что Соединенные Штаты намерены сотрудничать с российской стороной в сферах, взаимодействие в которых отвечает интересам национальной безопасности США.