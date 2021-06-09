В России оценили решение суда по генералу Ратко Младичу

Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин оценил утверждение пожизненного приговора бывшему главнокомандующему вооруженными силами Республики Сербской Ратко Младичу, который признан виновным в военных преступлениях в Боснии. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это свидетельствует о продолжении политизированной линии, заданной Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ). «Вот уже скоро 30 лет, почти треть века предвзятый затратный маховик гаагского правосудия методично перемалывает судьбы участников балканской войны <...> войны, которая особенно четко высветила, <...> насколько легко в условиях безнаказанности страны НАТО могут перешагнуть устав ООН и начать военную операцию в третьей стране», — заявил он.

Кузьмин добавил, что МТБЮ вошел в историю как инструмент расправы, а не как орган правосудия.

Судьи в Гааге во вторник, 8 июня, огласили вердикт по апелляции на пожизненный приговор Младичу, полностью подтвердив предыдущий приговор. Экс-генерал останется в Гааге, пока не будет организован перевод в другую страну

22 ноября 2017 года МТБЮ признал бывшего главнокомандующего вооруженными силами Республики Сербской Ратко Младича виновным в военных преступлениях в Боснии и приговорил его к пожизненному лишению свободы. 75-летний генерал признан виновным по 10 из 11 пунктов обвинения. В частности, его признали виновным в захвате в заложники сотрудников ООН в Боснии и Герцеговине в 1995 году, а также в геноциде мусульман в Сребренице.