Мужчина прыгнул со скалы и разбился о проплывавшую мимо лодку

Мужчина в ливанском городе Бейруте прыгнул с 36-метрового утеса в море и разбился о проплывавшую мимо лодку, не заметив ее, сообщает Daily Mail.

По словам свидетелей, лодка выплыла из-под скалы, когда экстремал уже готовился к прыжку. Очевидцы пытались предупредить мужчину, но он их крики не услышал. В итоге мужчина ударился головой о борт лодки.

Спасатели подняли его тело на поверхность и доставили в больницу, где позднее врачи констатировали его гибель.

Во время столкновения пострадал капитан лодки. Его также доставили в больницу.

7 июня житель Норвегии отправился во на прогулку по горам и упал в обрыв. Мужчина решил поделиться видами с подписчиками, но потерял равновесие и сорвался на склоне. После падения мужчина не мог двигаться. Спустя почти два часа за ним прилетел вертолет и эвакуировал в ближайшую больницу. Как выяснилось позже, норвежец сломал ногу в двух местах.