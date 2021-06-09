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МИД назвал лицемерным пожизненный приговор генералу Ратко Младичу

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Ратко Младич
Ратко Младич
Фото: Peter Dejong / Reuters

Россия назвала лицемерным пожизненный приговор бывшему главнокомандующему вооруженными силами Республики Сербской Ратко Младичу. Соответствующий комментарий представителя МИД России Марии Захаровой опубликован на сайте ведомства.

Захарова напомнила, что Гаагский суд оправдал других участников гражданской войны в бывшей Югославии, включая хорватского генерала Анте Готовина, бывшего премьер-министра Косово Рамуша Харадиная и боснийского полевого командира Насера Орича. По ее словам, это указывает на предвзятость международного следствия по отношению лишь к одной из сторон конфликта.

В российском ведомстве также обвинили Гаагский суд в «игнорировании фактов и исторического контекста событий, связанных с распадом Югославии». «Помимо этого, процесс над Р.Младичем сопровождался пренебрежением его базовыми правами как обвиняемого», — подчеркнула Захарова.

22 ноября 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал бывшего главнокомандующего вооруженными силами Республики Сербской Ратко Младича виновным в военных преступлениях в Боснии и приговорил его к пожизненному лишению свободы. 75-летний генерал признан виновным по 10 из 11 пунктов обвинения. В частности, его признали виновным в захвате в заложники сотрудников ООН в Боснии и Герцеговине в 1995 году, а также в геноциде мусульман в Сребренице.

Соратник генерала, бывший лидер Республики Сербской Радован Караджич в марте 2016 года был приговорен к 40 годам тюрьмы. Его признали виновным в этнических чистках, массовой депортации людей и геноциде в Сребренице.

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