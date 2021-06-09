Индия вернет России атомную подлодку из-за взрыва

Индия досрочно возвращает России арендованную у нее атомную подводную лодку (АПЛ) К-152 «Нерпа» (Chakra) проекта 971У «Щука-Б» из-за взрыва, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника, взрыв баллона воздуха высокого давления «произошел весной 2020 года во время похода субмарины». «Он повредил легкий и прочный корпуса АПЛ», — сказал источник.

Собеседник добавил, что «в результате взрыва корпуса получили серьезные повреждения. Пострадали также радиоэлектронное вооружение и гидроакустическое оборудование».

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После инцидента индийские специалисты осуществили ремонт субмарины, которая в настоящее время направляется в Россию.

В январе 2020 года издание The Economic Times написало, что двигатели для создаваемого в рамках проекта Advanced Multirole Combat Aircraft (AMCA) боевого самолета Индия планирует разрабатывать на основе французских, британских и американских образцов, в то время как традиционный партнер страны, Россия, в подобных технологиях отстает.

АПЛ К-152 «Нерпа» Индия от России получила по лизингу в январе 2012 года сроком на десять лет.

Субмарина спущена на воду в июне 2006 года.