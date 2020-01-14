В Индии заявили об отсталости двигателей Су-57

Двигатели для создаваемого в рамках проекта Advanced Multirole Combat Aircraft (AMCA) боевого самолета Индия планирует разрабатывать на основе французских, британских и американских образцов, в то время как традиционный партнер страны, Россия, в подобных технологиях отстает, заявляют в The Economic Times.

Издание отмечает, что индийцы стремятся избежать проблем, с которыми сталкиваются китайцы, у которых отсутствие надежной программы авиационных двигателей стало серьезным препятствием на пути развития вооружений. The Economic Times, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что истребители первых двух эскадрилий будут оснащаться силовыми установками F414, которые в настоящее время получают истребители F/A-18E/F Super Hornet.

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В сентябре военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин заявил, что индийская сторона возобновит сотрудничество с российской по созданию собственного истребителя пятого поколения тогда, когда Су-57 получит двигатель второго этапа.

В апреле 2018 года Jane's 360 сообщило, что Индия приостановила сотрудничество с Россией по проекту Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA), предполагающему создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения.

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