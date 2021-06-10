Российского криминального авторитета Бая отдали под суд за статус

Российского криминального авторитета Бая Солтаханова, известного в криминальных кругах как Бай, отдали под суд, пишут «Аргументы и Факты».

Уголовное дело будет рассматривать Новосибирский областной суд. Уточняется, что мужчину будут судить за его статус — по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ. Солтаханову может грозить до 15 лет лишения свободы, а также многомиллионные штрафы.

В январе в задержании авторитета участвовали сотрудники уголовного розыска, управления по борьбе с экономическими преступлениями и бойцы Росгвардии.

По версии следствия, 36-летний уроженец Чечни с января 2020 года был в регионе положенцем и контролировал воровской общак. Кроме того, он принуждал других придерживаться преступных традиций, которые сам соблюдал.

В 2006 году Бай был осужден на 14 лет за бандитизм и несколько эпизодов разбоя в составе организованной группы.